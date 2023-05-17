Шесть человек умерли от наркотиков в ЕАО за год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ЕАО состоялось заседание антинаркотической комиссии под председательством Ростислава Гольдштейна, губернатора региона. В ходе встречи участники подвели тоги работы за 2022 год.

На профилактику наркомании в ЕАО за год потрачено более миллиона рублей. Многие плановые показатели выполнены, но ситуация все еще не стабильна. Из-за отравления запрещенными веществами скончались шесть человек при том, что все усилия брошены на сведение количества смертей к нулю.

В области продолжается оперативно-профилактическая операция «Мак», благодаря которой за три года удалось уничтожить примерно четверть очагов с дикорастущей коноплей. Сейчас в регионе остается около 31,1 гектаров земель, которые еще предстоит очистить от дурманящего растения.

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