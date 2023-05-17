Похитителя электроэнергии наказали в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителя Центрального микрорайона Города юности несколько раз ловили на самовольном подключении к электросетям. Он накопил долг за свет в 17 тысяч рублей, после чего ему отключили электричество.
Нарушитель не собирался отплачивать счет. Вместо этого комсомольчанин незаконно подключился к сети. Специалисты это обнаружили и снова отключили абонента. Но должник не остановился на этом. Он еще раз провел домой свет.
После нескольких предупреждений сотрудники «Хабаровскэнергосбыта» подали заявление о привлечении мужчины к ответственности. Теперь к долгу в 17 тысяч прибавился штраф в размере 10 тысяч рублей. Должник сможет подключиться к электросети только после уплаты всей суммы.
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