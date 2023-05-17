Михаил Дегтярев: Хабаровский край включился в мероприятия Национальной социальной инициативы

Хабаровский край включился в мероприятия Национальной социальной инициативы Фото: Агентство стратегических инициатив

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, принял участие в совете по улучшению качества жизни. Это одно из мероприятий Национальной социальной инициативы.

- Цель проекта – улучшение качества жизни людей и помощь в решении вопросов, которые касаются конкретных жизненных ситуаций, - объяснил Михаил Дегтярев.

Хабаровский край стал одним из первых регионов, принимающих участие в реализации инициативы.

- Спасибо за поддержку, интересные решения. Хорошие практики были наработаны региональным сервисным уполномоченным Хабаровского края по вопросу планирования рождения ребенка, который сегодня прорабатывается на федеральном уровне и учитывается в докладе по демографии президенту России, - сказала Светлана Чупшева, гендиректор Агентства стратегических инициатив.

По итогам заседания участникам рекомендовали включить в Совет представителей учебных заведений и ведомств, которые занимаются грантовой поддержкой. Их участие позволит внедрять новые форматы подготовки кадров и привлекать студентов к решению социальных вопросов.

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