Михаил Дегтярев: Хабаровский край включился в мероприятия Национальной социальной инициативы

Хабаровский край включился в мероприятия Национальной социальной инициативы Фото: Агентство стратегических инициатив
Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, принял участие в совете по улучшению качества жизни. Это одно из мероприятий Национальной социальной инициативы.
- Цель проекта – улучшение качества жизни людей и помощь в решении вопросов, которые касаются конкретных жизненных ситуаций, - объяснил Михаил Дегтярев.
Хабаровский край стал одним из первых регионов, принимающих участие в реализации инициативы.
- Спасибо за поддержку, интересные решения. Хорошие практики были наработаны региональным сервисным уполномоченным Хабаровского края по вопросу планирования рождения ребенка, который сегодня прорабатывается на федеральном уровне и учитывается в докладе по демографии президенту России, - сказала Светлана Чупшева, гендиректор Агентства стратегических инициатив.
По итогам заседания участникам рекомендовали включить в Совет представителей учебных заведений и ведомств, которые занимаются грантовой поддержкой. Их участие позволит внедрять новые форматы подготовки кадров и привлекать студентов к решению социальных вопросов.
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