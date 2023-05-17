Повелась на обещания: подработка лишила денег хабаровчанку

Женщина испытала новую схему заработка и потеряла все деньги
Фото: Иван МАКЕЕВ
30-летняя жительница Центрального района работает в банке и не понаслышке знает о том, какими изобретательными могут быть мошенники. Но это не уберегло ее саму от обмана. Хабаровчанке пришло сообщение в «Вотсап» с предложением о дополнительном заработке. Почитав условия, она решила, что стоит попробовать.
Суть работы заключалась в активности на маркетплейсах. От женщины требовалось делать репосты страниц с товарами, оформлять заказы в магазинах на свое имя, оплачивать их, а после – отменять сделки. За каждую «покупку» должны были платить вознаграждение.
- Женщина купила товар у продавца, переведя около 175 тысяч рублей на два банковских счета. Когда она решила вернуть деньги, у нее ничего не получилось и она обратилась в полицию, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Хохолков, врио замначальника УМВД России по Хабаровску.
Правоохранители завели дело о мошенничестве. Аферистам грозит до пяти лет колонии.
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