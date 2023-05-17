Золоторудное месторождение Тэутэджак ввели в эксплуатацию в Магаданской области Фото: Правительство Магаданской области

На золоторудном месторождении Тэутэджак начала работу золотоизвлекательная фабрика. В первый рабочий день на предприятии побывали представители власти региона и ДФО, а также Александр Басанский, основатель концерна «Арбат», в который входит компания «Рудник Тэутэджак».

- Новое предприятие построено на непростых территориях Магаданской области. Благодаря проекту объемы добычи предприятий «Арбат» увеличатся вдвое. Создано 300 рабочих мест с высокой зарплатой. Это и есть развитие нашего Дальнего Востока, нашей страны, – сказал Юрий Трутнев, полпред президента России в ДФО.

Планируемый объем переработки предприятия – миллион тонн руды в год. Этот проект ускорит социально-экономическое развитие Колымы, где золотодобывающая отрасль лежит в основе экономики.

- Это налоги в областной бюджет с добычи золота, полезных ископаемых. Это НДФЛ от новых высокооплачиваемых рабочих мест, которые здесь создаются, - сказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

На фабрике установлено новое отечественное оборудование, в том числе мельница «Уралмашзавода». Современная техника имеет высокие производственные мощности. Уже в 2023 году компания планирует с ее помощью добыть около полутора тонн золота, а уже в 2024-м – до трех тонн и столько же серебра.

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