Уникальное для России оборудование поступило в онкологический центр в Хабаровске

Уникальное оборудование поступило в онкологический центр Фото: минздрав Хабаровского края

Благодаря региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» Краевой онкологический центр получил ангиограф стоимостью 57,5 миллионов рублей. Такого оборудования больше нет ни в одной клинике России. Аппарат уже установили и подготовили к работе.

- Ангиограф позволяет проводить операции, малотравматичные для пациента, местную химиотерапию, избирательно подводить препараты к опухоли, - рассказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Новое оборудование поможет улучшить качество жизни тяжело больным пациентам, уменьшить риск развития осложнений. Ангиограф передают изображения высокого качества. Теперь у врачей будет возможность диагностировать сосудистые нарушения в режиме реального времени.

Напомним, что Краевой онкоцентр за прошлый год получил 25 единиц оборудования на 235 миллионов рублей. В 2023 году техническое оснащение модернизуют в онкодиспансере Комсомольска.

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