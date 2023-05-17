Браконьеров с десятками килограммов икры поймали в Хабаровском крае
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Сотрудники «Заповедного Приамурья» вместе с полицией провели рейд в Ольджиканском заказнике. Во время проверки территории были обнаружены двое мужчин на месте впадения реки Ольджикан в озеро Чукчагирское.
- Рядом был разбит лагерь, стоял вездеход. У задержанных изъяты ставные сети и 22 килограмма щучьей икры, все это уничтожено на месте, - рассказал Алексей Любезнов, госинспектор Комсомольского заповедника.
Опергруппа «Заповедного Приамурья» заметила еще двух человек в районе метеостанции. У них при себе было два ружья и ставные сети, которыми мужчины в три ряда перегородили вход в речку. Рыба попросту не смогла бы пробраться через ловушку.
- В это время идет нерест щуки. Вся рыба как раз с икрой, - уточнил Алексей Путятин, глава опергруппы ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Нелегалы ловили щуку во время нереста
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
У браконьеров нашли 55 пустых контейнеров на 22 литра. Все сети протяженностью больше километра разрезали на месте. Около 50 килограммов филе и еще 22 литра икры щуки были изъяты и сразу утилизированы.
На нелегалов составили протоколы и передали материалы дела в суд для рассмотрения.
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