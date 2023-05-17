Форум «Хабаровск - город, где хочется жить!» стартовал 17 мая

Двухдневный форум «Хабаровск - город, где хочется жить!» стартовал в Городском Дворце культуры 17 мая. С 14:00 начнут открываться площадки, где участники смогут поделиться опытом по разным направлениям, чтобы найти новые подходы, формы и решение в создании перспективных социальных практик. Всего будет работать девять тематических площадок в разных районах города.

Программа форума на 17 мая:

Программа мероприятий на 17 мая Фото: Администрация Хабаровска

18 мая работа форума продолжится. Расписание мероприятий:

Программа мероприятий на 18 мая Фото: Администрация Хабаровска

Подведение итогов форума состоится 18 мая в 14:00 в Городском Дворце культуры на Ленина, 85.

Форум «Хабаровск - город, где хочется жить!» - это социальный проект наподобие дня открытых дверей в учреждениях соцсферы и некоммерческих организациях.

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