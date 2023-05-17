Борьбу с фейками усилят в Хабаровском крае

Бороться с фейковыми новостями будут активней в Хабаровском крае Фото: Центр управления регионом Хабаровского края

Повышение эффективности информационной политики в регионах Дальнего Востока обсудили на семинаре, в котором приняли участие представители власти и Центров управления регионами (ЦУР). Среди тем на повестке были противодействие информационным рискам и проверка достоверности новостей, публикуемых Сети.

Чтобы противостоять фейкам, госучреждения в регионах заводят официальные страницы в соцсетях. Основной площадкой стала «ВКонтакте». Всего в ДФО создано больше 12,3 тысячи госпабликов. Только в Хабаровском крае их свыше полутора тысяч.

- Одна из основных задач органов власти и ЦУР - это развитие госпабликов. Но в этом вопросе важно занимать позицию не только организаторов процесса, но и пользователей. Среди основных запросов жителей - интерес и удобство площадки. Поэтому человекоцентричность должна стать главным ориентиром при выстраивании эффективного диалога с людьми в интернете, - сказал Григорий Куранов, заместитель полпреда президента РФ в ДФО.

В 2022 году количество фейков в Сети достигло 9,3 миллиона, а в 2023-м прогнозируется рост их числа минимум вдвое. Чтобы вовремя реагировать на информационные вбросы и не допустить искажения фактов, которые доходят до читателей, ЦУР и органам власти нужно проверять всю информацию на постоянной основе.

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