Команда Хабаровского края вышла в финал «Кибердрома» Фото: Краевой центр образования

Команда «Фантом», которая представляет Хабаровский край на конкурсе «Кибердром», прошла в финал, заняв седьмое место в испытании «Авиационная работа». В октябре они поедут в Геленджик, где со 2 по 6 число пройдет последний этап соревнований.

В состав краевой команды вошли молодые специалисты «РЖД», студенты Дальневосточного университета путей сообщения, Губернаторского авиастроительного колледжа, Чегдомынского горно-технологического техникума и школьники Краевого центра образования.

- Участие в конкурсе - это отличная возможность освоить достижения научно-технического прогресса, получить востребованную специальность. После испытаний лучшим конкурсантам вручат свидетельства об освоении профессии оператора наземных средств управления беспилотниками, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

В финале участников ждет «Цифровое пятиборье», состоящее из пяти заданий: «Киберквиз», «Кибермастерская», «Кибергонка», «Кибердартс» и «Киберпатруль». После этого этапа предстоит защитить предпринимательский проект, а также выступить на конференции «Формируем будущее».

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