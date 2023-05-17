Общегородской субботник пройдет в Хабаровске 20 мая Фото: Администрация Хабаровска

В преддверии Дня города в Хабаровске пройдет масштабный субботник. 20 мая буду наводить чистоту во всех районах краевой столицы. Мэр города Сергей Кравчук предложил жителям присоединиться к наведению порядка на улицах.

- Уже традиционно в конце весны жители убирают территории около домов, гаражей, на детских и спортплощадках, высаживают деревья, цветы. Благодарен тем, кто каждый год помогает делать наш город чище! - сказал Сергей Кравчук.

Все желающие принять участие в субботнике могут получить необходимый инвентарь в управляющих компаниях, домоуправлениях, у председателей ТСЖ.

В прошлый раз хабаровчане выходили на уборку 22 апреля. Тогда участие в субботнике приняли больше 30 тысяч человек. Ожидается, что 20 мая желающих будет не меньше.

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