Подготовка ко Дню города завершается в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается подготовка к празднованию Дня города, который пройдет 27 мая. Основная часть работ уже сделана, но впереди еще много задач.

- Губернатор Михаил Дегтярев возглавляет штаб по подготовке к празднованию 165-летия. Эта совместная работа принесла свои плоды, и мы можем сказать, что готовы к проведению праздника. Ко Дню города сдаются многие объекты, праздничная программа уже сформирована, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В 2023 году было принято решение отменить театрализованное шествие трудовых коллективов. Традиционно будет перекрыта улица Муравьева-Амурского для проведения фестиваля «Счастливый Хабаровск». В нем примут участие больше 100 предпринимателей. Они организуют развлечения для хабаровчан всех возрастов.

Праздник начнется на площади имени Ленина в 12:00. На сцене для гостей выступят музыкальные группы из Хабаровска, Биробиджана и Дербента. В 14:30 откроют фестиваль «Счастливый Хабаровск» участники XI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». С 18:00 до 23:00 на Комсомольской площади выступят кавер- и рок-группы из Хабаровска и белорусского Могилева.

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