Хотя бы улов остался: мужчина обчистил рыбаков из Хабаровска, забрав даже казан и продукты

Двух мужчин обокрали во время рыбалки под Хабаровском Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В полицию обратились двое хабаровчан, сообщив о краже. Пока рыбаки плавали на лодке, в их лагерь пробрался неизвестный и унес все, что смог прихватить. Ущерб они оценили в 100 тысяч рублей.

Лодочный мотор был спрятан под землей Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Мужчины вышли на Амур, оставив на берегу свои вещи, технику и еду. Когда они вернулись, обнаружили пропажу лодочного мотора, бензобака, бензопилы, двух охотничьих ножей, алюминиевого казана и продуктов. Оказалось, что в краже замешан 38-летний житель села Малышево. Полиция нашла и задержала ранее судимого подозреваемого.

- По словам задержанного, он вместе с приятелем приехал на берег Амура на рыбалку. Целый день они выпивали. В какой-то момент мужчина заметил разбитый на противоположном берегу лагерь. Когда его товарищ вечером ушел спать, он сел в лодку и добрался до базы рыбаков. Осмотрев территорию, подозреваемый погрузил в лодку все, что поместилось, и уплыл обратно, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенные вещи нашли закопанными в лесу Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Позже все украденные вещи мужчина закопал в лесу рядом со своим домом, планируя вернуться за ними и продать. Но полиция вычислила его раньше. На задержанного завели уголовное дело за кражу, а украденное вернули владельцам. Теперь фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Украденные охотничьи ножи Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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