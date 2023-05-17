С системой «Ростелеком Ключ» дома умнеют: проверено 6,5 тысячами жителей Дальнего Востока

Фото: предоставлено КП

«Ростелеком» оснастил сервисами цифровой платформы «Ростелеком Ключ» 145 зданий на Дальнем Востоке. Наиболее популярны у дальневосточников входящие в экосистему услуги «Комплексное видеонаблюдение» и «Умный домофон».

Фото: предоставлено КП

На сегодня в регионах Дальнего Востока в рамках системы «Ростелеком Ключ» установлены 806 камер видеонаблюдения, 159 умных домофонов, 24 умных шлагбаума и ворот, 332 умных прибора учета электроэнергии, воды, тепла и газа.

«Жилые комплексы с внедренной платформой “Ростелеком Ключ” выгодно отличаются от других: они комфортнее, безопаснее и технологичнее. Система успешно зарекомендовала себя среди жителей, управляющих компаний и застройщиков Дальнего Востока. В 2023 году число ее пользователей превысило 6,5 тысяч. Сервисы устанавливают не только в административных центрах регионов, но и в населенных пунктах поменьше: в Артеме (Приморский край), в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), в Свободном (Амурская область), в поселке Нижний Бестях (Якутия)», — отметил Вице-Президент, Директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

Фото: предоставлено КП

«Ростелеком Ключ» — это совокупность цифровых услуг, собранных на одной платформе. Она включает в себя «Комплексное видеонаблюдение», «Умный домофон», «Умный шлагбаум», «Умные счетчики» и «Умный доступ» (СКУД). Все сервисы объединены в одном приложении «Ростелеком Ключ». С его помощью можно с телефона следить за порядком и соблюдением чистоты внутри многоквартирного дома и на прилегающей территории. Также пользователям доступна опция по созданию временных кодов для входа и въезда посетителей — например, для медработников и курьеров.

Запланировать умные сервисы можно еще на этапе строительства недвижимости или подключить в уже в заселенном доме. Услуги платформы можно подключить вместе или по отдельности.

Фото: предоставлено КП

Например, в хабаровском ЖК «Байкальский» жильцы пользуются умными домофонами и системой видеонаблюдения.

«Уже почти два года как мы въехали в новый дом и пользуемся современным домофоном и видеонаблюдением. За это время они ни разу не подвели нас. Видеонаблюдение выручает при контроле за ребенком. Из окон мне не видно детской площадки перед домом, поэтому смотрю, чем занята дочь на улице через приложение в телефоне. Однажды, благодаря записям с видеокамер, смогли найти самокат ребенка. Даже не находясь дома всегда получаю уведомление, что кто-то звонит нам в домофон и при необходимости могу поговорить с пришедшим», — рассказывает Алена, жительница ЖК «Байкальский».

С видеонаблюдением удобно контролировать происходящее в подъездах многоквартирных домов, на парковке или придомовой территории. Цифровой облачный сервис дает возможность просматривать записи онлайн, а также сохранять изображения в архиве от 7 до 60 суток в зависимости от выбранного тарифа. Современные IP-видеокамеры обладают широким углом обзора и оснащены объективом, который позволяет снимать картинку с высоким разрешением и детализацией.

«Умный домофон» позволяет управлять входом в подъезд, даже если хозяин уехал. При звонке в домофон владелец квартиры получает видеоизображение гостя на экран своего гаджета и может дистанционно открыть ему дверь. По мнению новоселов, это отличная возможность следить за ремонтными бригадами.

«В нашем ЖК “Нордик”, который был сдан в декабре 2022 года, с самого начала были установлены цифровые сервисы “Ростелекома”. Мы быстро оценили все плюсы “Умного домофона”, потому что смогли уехать в отпуск и удаленно впускать в подъезд доставщиков мебели и специалистов по ремонту. Им оставалось лишь попросить соседа открыть дверь в квартиру. А после возвращения планирую с помощью видеокамер следить за гуляющей во дворе дочкой», — рассказала Анна из Хабаровска.

В последний год растет спрос на установку «Умных счётчиков» и СКУД. Автоматизированные приборы учета электроэнергии, воды, тепла и газа самостоятельно передают в управляющую компанию данные об индивидуальном и общедомовом потреблении ресурсов. Жители видят показания счетчиков в мобильном приложении. А с помощью СКУД УК могут контролировать доступ к помещениям общего пользования: колясочным, парковкам, кладовым.

Стоимость каждого решения «Ростелеком Ключ» рассчитывается индивидуально в зависимости от параметров дома и пожеланий заказчиков. Получить дополнительную информацию можно на сайте rt.ru и по телефону 8 800 301 05 50.

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