Пасмурная погода и дожди придут в Хабаровский край 18 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики рассказали, какой будет погода в Хабаровске 18 мая. В городе днем ожидается небольшой дождь. Ветер усилится до 14 метров в секунду. Столбик термометра покажет +6…+18 ночью и +18…+20 днем.

Погода в районах Хабаровского края 18 мая также будет дождливой. Осадки прогнозируют по всей территории региона, а в северной части края ночью ожидается снег. Скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду. На побережье Охотского моря порывы усилятся до 20-25 метров в секунду.

На юге Хабаровского края ночью будет от +4 до +9, днем от +18 до +23. В центральных районах ожидается от +1 до +9 ночью и от +13 до +22 днем. На севере региона ночью похолодает до -3, а днем будет от ноля до +19 градусов.

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