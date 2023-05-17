Уникальный туристический комплекс построят на острове Завьялова в Магаданской области Фото: Сергей Носов

Накануне на Колыму с рабочим визитом приехал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Вместе с губернатором Сергеем Носовым он отправился на остров Завьялова. Скоро здесь появится уникальный туристический комплекс с гостиницами, зонами отдыха и трассами для экологических маршрутов и трекинга. Работы по планируется закончить к концу ноября 2024 года.

По планам сюда в сезон будут приезжать минимум тысяча человек. Прошлым летом здесь подготовили территорию, и уже построили первый гостевой домик с видом на бухту Рассвет. Очередь желающих посетить остров уже расписана на полтора года вперед.

- Развитие туризма на острове – не только уникальный проект, но и очень сложный. Средства, вложенные в туризм, возвращаются очень долго. А построить туристический кластер на острове, до которого 50 километров доплыть надо – мужественное решение. Осенью следующего года проект запустится. Очень хотелось бы, чтобы такие проекты были успешными. Потому что этот пример послужит стимулом, чтобы в туризм вкладывались и другие инвесторы, – сказал Юрий Трутнев.

Остров Завьялова стал необитаемым в 90-х годах. До этого здесь были метеостанция, рыбзавод и маяк. Путь до острова на быстроходной лодке составляет полтора часа. На нем обитают завезенные из Якутии для восстановления популяции овцебыки и снежные бараны – 50 особей поселили в 2018 году, и они уже дают потомство. Животных полностью истребили в 70-х годах прошлого века.

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