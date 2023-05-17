Проект по созданию межвузовского кампуса в Хабаровске согласовали с минобрнауки России Фото: прокампус.рф

Проект кампуса мирового уровня, который в ближайшие годы построят в Хабаровске, согласовали с минобрнауки России. Дорожную карту также утвердили с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Именно она поможет отлеживать этапы строительства.

Кампус будет состоять из основных учебных корпусов Хабаровского государственного университета экономики и права (ХГУЭП) и Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ), учебно-лабораторного корпуса, физкультурно-оздоровительного комплекса, хозяйственных построек и новых объектов. На территории построят:

- корпуса для образовательных кластеров;

- технопарк;

- общежитие на 2,5 тысячи студентов;

- физкультурно-оздоровительные объекты со спортивным ядром и открытыми трибунами на две тысячи зрителей;

- многоуровневую стоянку;

- многофункциональный комплекс для проведения выставок и конференций, с магазинами, точками общепита и многим другим.

Общая площадь территории кампуса составит 46,2 гектаров.

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