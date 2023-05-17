Проект по созданию межвузовского кампуса в Хабаровске согласовали с минобрнауки России Фото: прокампус.рф
Проект кампуса мирового уровня, который в ближайшие годы построят в Хабаровске, согласовали с минобрнауки России. Дорожную карту также утвердили с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Именно она поможет отлеживать этапы строительства.
Кампус будет состоять из основных учебных корпусов Хабаровского государственного университета экономики и права (ХГУЭП) и Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ), учебно-лабораторного корпуса, физкультурно-оздоровительного комплекса, хозяйственных построек и новых объектов. На территории построят:
- корпуса для образовательных кластеров;
- технопарк;
- общежитие на 2,5 тысячи студентов;
- физкультурно-оздоровительные объекты со спортивным ядром и открытыми трибунами на две тысячи зрителей;
- многоуровневую стоянку;
- многофункциональный комплекс для проведения выставок и конференций, с магазинами, точками общепита и многим другим.
Общая площадь территории кампуса составит 46,2 гектаров.
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