Школу на 800 мест построят в поселке Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В поселке Чегдомын появится большая школа. Учреждение на 800 мест построят до 2024 года. Соглашение правительство Хабаровского края подписало с компанией «ПроШкола». Она уже работает на других подобных проектах.

По поручению губернатора края, концессионное соглашение в Москве подписал Евгений Никонов, зампред правительства по социальным вопросам. За несколько лет в крае появится 5,4 тысячи новых школьных мест. Это позволит почти наполовину сократить вторую смену. Правда, и объем работ предстоит немаленький.

- По соглашениям в Хабаровске уже строят две школы – в микрорайоне «Строитель» и на улице Демьяна Бедного, работы идут по графику. В апреле мы договорились о возведении самой большой школы в Хабаровске на 2 100 мест в микрорайоне «Ореховая сопка», она также будет построена с привлечением федерального гранта от министерства просвещения РФ. И вот, новое соглашение заключено на строительство школы в поселке Чегдомын, - сказал Евгений Никонов.

Все школы планируется сдать до 2025 года.

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