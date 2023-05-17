Профицитный бюджет за 2022 год: все обязательства исполнены, мероприятия реализованы

На развитие социально-культурной сферы было направлено порядка 60 процентов расходов бюджета в 2022 году Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Значительная часть расходов была направлена на развитие социально-культурной сферы,- отметил председатель Хабаровской городской Думы Андрей Белоглазов.

Как рассказал заместитель мэра Хабаровска, директор финансового департамента администрации города Сергей Голик, несмотря на вызовы, которые преподнес прошлый год в виде повышения ключевой ставки Центробанка, введения санкций, а также роста цен на товары и услуги, показатели бюджета города удалось сохранить на устойчивом уровне. По итогам года бюджет оказался профицитным на 30 миллионов рублей.

Благодаря достаточному количеству дополнительных собственных доходов, были увеличены расходы на социально значимые мероприятия, в числе которых ремонт образовательных учреждений с последующим приобретением оборудования, закупка автогрейдеров и погрузчиков для содержания дорожной сети, ремонт дорог и строительство тротуаров.

Всего же расходы составили 19,5 миллиардов рублей. Порядка 60 процентов этих средств были направлены на развитие социально-культурной сферы.

Кроме того, в 2022 году образовалась непредвиденная статья расходов в виде обеспечения нужд СВО. Так, более 77 миллионов рублей пошли на оказание мер социальной поддержки участников СВО и их семей.

Тем не менее, как итог – все принятые городом бюджетные обязательства были исполнены, а все запланированные мероприятия реализованы.