Мясо может пропасть из магазинов: новую вспышку АЧС ожидают в ЕАО

Вспышка африканской чумы свиней угрожает ЕАО
Фото: Наталья ВАРСЕГОВА
ЕАО оказалась под угрозой возвращения африканской чумы свиней. Пока случаи не зафиксированы, но есть подозрения на заражение животных. Сейчас специалисты проводят исследования, которые подтвердят или опровергнут предположения.
- Осложнилась эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней. 13 мая на одном из крупнейших предприятий Приморского края в свинокомплексе «Росагро» Михайловского района произошла вспышка заболевания на маточном поголовье. Там сейчас около 50 тысяч животных. Предприятие снабжало мясом чуть ли не весь Дальний Восток, - рассказала Галина Дзюба, глава департамента ветеринарии при правительстве ЕАО.
Вспышка АЧС у соседей может стать настоящей проблемой для области. Хоть для человека болезнь и не опасна, ею могут заболеть другие животные. Сейчас в ЕАО устанавливают список предприятий, которые получили зараженное мясо. Впоследствии его изымут и уничтожат.
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