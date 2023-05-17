Схема движения автобусов изменится на улице Тихоокеанской в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

С 15 по 25 мая в Хабаровске перекроют часть Тихоокеанской от улицы Профессора Даниловского до Бондаря. На этом отрезке будут ремонтировать дорогу, из-за чего автобусам и другому транспорту придется выстраивать маршруты в объезд.

- В направлении центра после остановки «Трехгорная» автобусы №№ 8, 11, 23, 35, 46, 49, 68, 71 будут съезжать на Стрельникова, а после - на Даниловского. Далее машины будут возвращаться на обычный маршрут. В обратном направлении автобусы будут сворачивать после остановки «Технический университет» и по тем же улицам объезжать перекрытую дорогу, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Временно автобусы будут подбирать и высаживать пассажиров на остановках, расположенных на новом маршруте: «Улица Профессора Даниловского» и «Северный микрорайон».

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