Жители собрали деньги на памятник солдатам в Хабаровском крае Фото: администрация Верхнебуреинского района

В поселке Алонка Верхнебуреинского района открыли стелу солдатам Великой Отечественной войны. Деньги на памятник собрали жители населенного пункта вместе со спонсорами.

- Памятник установили в «Парке Победы», который благоустроили в прошлом году благодаря участию жителей в программе «Благоустройство сельских территорий», - рассказали в администрации Верхнебуреинского района.

Место расположения памятника выбрали в тот же день. В этом вопросе люди поддержали инициативу Дмитрия Кляна, главы поселка. И твердо решили: к 9 Мая 2023 года откроют здесь стелу по сохранению исторической памяти.

Решение жители исполнили. В прошедший День Победы они возложили к подножию стелы «Слава победителям Великой Отечественной войны» цветы - как дань уважения и памяти погибшим героям.

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