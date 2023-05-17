Доску памяти погибшим на СВО землякам открыли в селе ЕАО Фото: администрация Ленинского района
На здании школы в селе Бабстово Ленинского района появилась доска памяти. Ее посвятили выпускникам образовательного учреждения, погибшим на спецоперации. Мемориал призван напомнить школьникам о героизме и подвиге мужчин.
- Мы будем помнить подвиги наших героев даже через несколько столетний. Очень важно дать понимание подрастающему поколению о мужестве, героизме и самоотверженности, проявленными нашими земляками в ходе специальной военной операции. Вечная память героям, - сказал Николай Белик, глава района.
Доска посвящена пятерым военным: Михаилу Сидоренко, Борису Вазмилову, Сергею Демидову, Руслану Тедееву и Вячеславу Мурашову. Эти имена и фамилии знает каждый местный житель.
На торжественном мероприятии открытия доски присутствовали родные и близкие солдат, школьники, депутаты и сотрудники администрации. Все они возложили цветы и отдали дань памяти героев, почтив их минутой молчания.
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