Ремонт дорог продолжается в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае ремонтируют дороги по национальному проекту. Например, в селе Бычиха с апреля в порядок приводят Лазурную улицу - это больше одного километра. Сейчас рабочие ликвидируют дефекты и устраивают основание дорожной одежды.

- При благоприятных погодных условиях приступим к асфальтированию на следующей неделе. Завершить работы планируем к началу июня, - рассказал Владимир Ковалев, главный инженер субподрядной организации.

Эта дорога для населения социально значима: по ней люди едут к пансионату, где специалисты ухаживают за пенсионерами, гостинице и частному сектору.

В следующем году для пешеходов обустроят тротуары перилами и дорожными знаками. А еще здесь появятся фонари.

В прошлом году в Бычихе отремонтировали улицу Уссурийскую, а в селе Новотроицкое - улицы Лесную и Садовую.

Работы по нацпроекту в Хабаровском районе идут с 2019 года. За это время отремонтировали 106 участков длиной больше 50 километров. В этом году работы пройдут на 27 участках протяженностью 27 километров. Также работы идут и в других населенных пунктах. По планам на этот год - 35 мостов и 105 километров дорог.

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