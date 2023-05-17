Медведи начали просыпаться в Магаданской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В МЧС Магаданской области рассказали о массовом выходе медведей из спячки. Первые хищники начали просыпаться еще в апреле, но основной подъем приходится как раз на середину мая.

- Весной эти животные наиболее опасны, хотя от берлог далеко не отходят, прогулки на длинные дистанции предпринимают только летом, все же не стоит рисковать своей жизнью и жизнью своих близких, предпринимать путешествия по лесу, особенно на дальние расстояния, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Медведи всеядны. Охота для них – не основной источник пищи, а способ разнообразить рацион. Человека хищник воспринимает как пищевого конкурента. Особенно, если тот находится в ягодном или рыбном месте.

Специалисты напомнили несколько правил поведения при встрече с хозяином тайги. Так, медведи не любят неожиданных сюрпризов, и стресс провоцирует их на нападение. Поэтому двигаться по лесу стоит с шумом, можно использовать «медвежьи» колокольчики. Ходить лучше в группе – это пугает медведя. Берите с собой обученных собак. Устраивайте привал в открытых местах с хорошим обзором, а отходы сжигайте.

Не приближайтесь к медвежатам и самим медведям. Не ходите в лес по ночам. Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. Раненый медведь еще опаснее. Убегать от хищника нельзя, отступайте от него, пятясь, и не поворачивайтесь спиной.

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