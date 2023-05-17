Прокуратура заставила власти отремонтировать мост в Магаданской области Фото: прокуратура Магаданской области

В Магаданской области отремонтируют мост через реку Танон. Об этом в иске для суда написала прокуратура. Ведомство проверило, как соблюдаются права на транспортную доступность жителей села Клепка. Мост для них - это единственная связь с другими населенными пунктами.

- Единственное транспортное сообщение проходит через дорогу «Колчаковский ключ - Клепка», частью которой является мост через реку Танон, признанный в 2019 году аварийным. От надлежащего технического состояния моста зависит не только свободное передвижение граждан в личных целях, но и завоз топлива в осенне-зимний период, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Реконструкция моста запланирована на 2025-2026 годы. Однако по иску надзорного органа суд обязал сделать ремонт в течение года. Решение вступило в силу, его исполнение контролирует прокуратура.

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