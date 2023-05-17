Придумать новый сорт мороженого смогут жители Хабаровского края на выходных Фото: правительство Хабаровского края

Жителей и гостей Хабаровского края приглашают на туры и мастер-классы на выходных. В предстоящие субботу и воскресенье они смогут стать астронавтами, поймать рыбу с песчаного пляжа и не только. Продолжает действовать скидка по промослову «Минтур».

– С 20 на 21 мая всей семьей можно отправиться в сплав по реке Тунгуска. Течение реки спокойное, поэтому можно сплавляться не только на лодке, но и на сапах. Особенность похода – ночевка в палатках. Для комфортного сна рекомендуется взять туристическую пенку и спальный мешок от нуля градусов. По словам организаторов, в этом туре каждый найдет, чем заняться. Предусмотрены: пляжный отдых для мамы, игры на песке для детей, рыбалка для папы, – рассказали в министерстве туризма края.

Более продолжительный сплав запланирован на 18-21 мая по реке Анюй. Маршрут немалый – 86 километров. Зато участники смогут налюбоваться горными пейзажами, скальными выходами в виде замков и рыбалкой, а закончить день в походной бане.

На горе Дубовой 21 мая можно найти папоротник и артефакты. Протяженность маршрута – шесть километров с небольшим подъемом. Маршрут простой и подойдет для взрослых и детей. С вершины открывается прекрасный вид на реку Уссури.

Любители космоса смогут бесплатно посмотреть на Луну и Солнце через специальный телескоп. Мероприятия проходят на площадках арены «Ерофей» и набережной в зависимости от погод. А на загородных выездах можно посмотреть на Сатурн, Венеру и Марс, «прогуляться» по Млечному пути и рассмотреть звездные галактики.

Самая любимая экскурсия для детей – на фабрику мороженого. Она состоится 20 мая. Ребята узнают, как готовят холодный десерт и придумать новый сорт любимого лакомства. А еще каждый испечет вафельный рожок, наполнит его мороженым и искупает в шоколадном фонтане.

Полюбоваться весенним Хабаровском можно на автобусной аудио-экскурсии. Здесь расскажут об истории города и его достопримечательностях. Для удобства можно прослушать экскурсию на нескольких иностранных языках.

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