Свидетельство о присвоении имени Героя СВО вручили школе в ЕАО Фото: Заксобрание ЕАО

Администрация школы в селе Найфельд 17 мая получила свидетельство о присвоении имени лейтенанта Владимира Сывульского, погибшего на спецоперации. Решение об это приняли еще в феврале.

В церемонии приняли участие родные и близкие мужчины, депутаты, жители села и сотрудники школы. С приветственным словом выступил Владимир Джабаров, сенатор от ЕАО. Он рассказал, что был в школе около 10 лет назад - в 2012 или 2012 году, а Владимир ушел на службу в 2014-м. Когда он погиб, ему было 29 лет.

- Возможно, мы встречались, когда я знакомился с коллективом школы. Этот мальчик от нас не ушел. Он жив для нас. Низкий поклон родителям, воспитавшим такого сына. Когда он шел в бой, он, наверное, не думал о возрасте. Он думал о том, что защищает Родину. На таких ребятах земля наша держится, и мы должны хранить в своих сердцах память о них, - сказал Владимир Джабаров, сенатор от ЕАО.

Владимира вспоминают, как активного и целеустремленного человека. Он хорошо учился, занимался спортом, играл на баяне и в КВН – за команду «Т-34», окончил Приамурский университет. Юный Володя мечтал быть военным, и исполнил свою мечту. Мужчина служил в войсках ВДВ, имеет несколько орденов.

Свидетельство о присвоении имени героя школы председатель Заксобрания ЕАО передал директору учебного заведения Татьяне Чапляевой. Постановление об этом получили родители солдата - Ирина и Алексей Сывульские.

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