Мужчина чуть не убил своего гостя, разнимая дерущихся женщин в Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя села Палатка осудили за избиение своего гостя. В декабре прошлого года у 43-летнего мужчины завязалась с ним драка, когда они пытались разнимать дерущихся женщин. Чтобы причинить обидчику максимальную боль, он использовал в качестве оружия подручные предметы.

- В ночь с 11 на 12 декабря 2022 года около полуночи на кухне квартиры одного из домов между проживавшей там женщиной и пришедшей в гости знакомой в ходе распития спиртных напитков произошел словесный конфликт и завязалась драка, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

В гостях были и мужчины. Они бросились защищать своих женщин, и в итоге поссорились сами. Тогда 58-летний сельчанин ударил кулаком в лицо хозяина квартиры. Гости попытались уйти, но хозяин решил отомстить. Взял нож, догнал обидчика, воткнул ему кухонный прибор в грудь и вытолкал в подъезд.

Мужчине вовремя помогли врачи. Нападавшему вынесли приговор: 3, 5 года в колонии строгого режима. Также он должен выплатить 800 тысяч рублей морального вреда.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.