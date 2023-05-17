Завоза африканской чумы свиней ждут в Хабаровском крае Фото: управление ветеринарии Хабаровского края

В Приморском крае на днях зарегистрировали случай африканской чумы свиней. Чтобы вирус не попал в Хабаровский край, на границе регионов выставили временный пост.

- На автомобильной дороге «Уссури» Хабаровск – Владивосток (220 километр трассы А-370) на границе с Приморским краем выставлен временный пост, обеспечена работа мобильной группы, состоящей из ветеринарных специалистов, сотрудников ОМВД России по Бикинскому району, специалистов Управления Россельхознадзора, - рассказали в управлении ветеринарии Хабаровского края.

Также специалисты проверили ветеринарные сопроводительные документы продукции из Приморского края. Выяснилось, что с 12 по 16 мая на территорию региона свиней не завозили, но на складах есть завозная продукция. Ее продавать пока запретили. Мясо будут проверять, специалистам предстоит отобрать около 300 проб. Пока исследовано 45, в работе еще 50.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.