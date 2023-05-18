Две улицы перекроют в Комсомольске-на-Амуре 18 мая
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 18 мая будет ограничено движение на Комсомольской в районе пересечения с улицей Котовского, которую также полностью перекроют на перекрестке с Комсомольской. В это время жителям Города юности придется выбирать альтернативные пути проезда.
- На этом участке будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях. Также возможны временные отключения светофоров, - рассказали в администрации Комсомольска.
Другие работы будут проводиться 18 мая на Лесозаводской от Гаражной до Пенсионного фонда. До окончания ремонта движение на участке будет ограничено. Комсомольчан просят выстраивать маршруты с учетом изменений, а также руководствоваться временными дорожными знаками.
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