Грабеж «без тормозов»: хабаровчанин зашел в чужую квартиру и украл деньги при свидетелях

Грабитель проник в чужую квартиру при помощи старого ключа и в Хабаровске Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Жителя Хабаровска признали виновным в грабеже и приговорили к колонии. Суд установил, что мужчина пришел в квартиру, где раньше жил его знакомый. Имея старый ключ от жилья товарища, он без труда открыл дверь и вошел внутрь. В коридоре хабаровчанин заметил кошелек, забрал из него все деньги и ушел. Грабителя не смутило, что в квартире все это время находился другой мужчина.

- Преступника задержали и завели на него дело за грабеж. Материалы расследования передали в суд, который признал мужчину виновным, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Судья приговорил грабителя к 3,5 годам колонии особого режима с ограничением свободы на девять месяцев.

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