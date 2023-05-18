Михаил Дегтярев встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым Фото: пресс-служба Совета Федерации

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев находится в Москве с рабочим визитом. Он встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, чтобы обсудить ряд важных для региона вопросов. На повестке – исполнение государственного оборонного заказа и реализация крупных инвестиционных проектов.

- Также обсудили проект сооружения грузопассажирского пункта пропуска на острове Большой Уссурийский, - сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона доложил Николаю Патрушеву о том, как проходит реализация логистических проектов, о строительстве Тихоокеанской железной дороги, о работе оборонных предприятий Хабаровского края. Также участники встречи обсудили меры, которые предпринимаются в регионе для поддержания общественной безопасности и антитеррористической защищенности.

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