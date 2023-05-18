Эвакуировано 18 человек: пожар произошел возле здания правительства Хабаровского края

Двухэтажный дом на улице Гоголя загорелся в Хабаровске 18 мая Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

18 мая около трех ночи в спасательную службу Хабаровска сообщили о пожаре в доме №10 на Гоголя. Двухэтажный барак находится недалеко от здания правительства Хабаровского края на площади Ленина. К месту ЧП отравились восемь пожарных машин.

Привившие спасатели нашли очаг возгорания на чердаке дома. К их приезду огонь успел перекинуться на квартиру, расположенную на втором этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 18 человек.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Локализовать огонь получилось в 4:25, а полностью потушить барак – в 6:35. Площадь пожара составила 70 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Частично сгорела квартира на втором этаже Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Не сообщается, пострадал ли кто-то при пожаре. На месте сейчас работают дознаватели. Они установят причины и обстоятельства произошедшего.

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