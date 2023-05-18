Гонял без прав и подшофе: водитель квадроцикла пострадал в ДТП в Хабаровске

Водитель квадроцикла пострадал в ДТП в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Хабаровчанин решил покататься по ночным улицам города на квадроцикле, но развлечение закончилось печально. Он сел за руль, несмотря на отсутствие прав. К тому же мужчина успел «заправиться» перед поездкой горячительными напитками. 46-летний водитель разъезжал по пустым дорогам, пока в районе дома №39 на Мате Залки в него не врезалась «Хонда Фит».

- Водитель иномарки не выдержал дистанцию и спровоцировал аварию с квадроциклом «Босс». В ДТП пострадал мужчина, который управлял четырехколесным транспортом, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

За рулем «Хонды» находился 36-летний хабаровчанин. В момент аварии он был трезв. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

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