Площадь земли под застройку увеличилась на 45 гектаров в Хабаровском крае Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Хабаровском крае увеличивается «банк земли» для жилищного строительства. Список новых участков формирует оперштаб «Земля для стройки», созданный при управлении Росреестра в регионе.

- На очередном заседании рассмотрены территории, имеющие потенциал для жилой застройки в Комсомольске. Всего за три месяца 2023 года в регионе выявлено больше 45 гектаров земель, которые можно использовать для возведения домов, - сказал Александр Мирошниченко, председатель штаба, замглавы Управления Росреестра по Хабаровскому краю.

Сейчас в регионе почти 988 гектаров земель, которые используются неэффективно. В будущем их можно использовать для создания жилых кварталов. Посмотреть список территорий можно в публичной кадастровой карте.

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