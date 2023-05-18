Юрий Трутнев посетил хабаровский Центр военно-спортивной подготовки Фото: Антон Шевченко

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев побывал в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи вместе с первым вице-губернатором Хабаровского края Александром Никитиным. Они осмотрели комплекс и оценили качество обучения курсантов.

С открытия Центра прошла всего неделя. Региональное отделение начало работать 11 мая на базе Краевого центра единоборств. К обучению приступили 305 молодых людей в возрасте 14-18 лет.

- Большинство тех, кто обучается здесь, - представители спортивных секций Российского союза боевых искусств: киокусинкай, кудо, дзюдо. Это спортсмены, для которых занятия в Центре – продолжение пути. Если ты собрался стать бойцом, воином, то надо знать все ступени, – сказал Юрий Трутнев.

В хабаровском региональном Центре опытный инструкторский состав. Курсантов обучают 19 профессиональных тренеров.

- Для работы мы отобрали лучших инструкторов. Это мужчины, которые вернулись с боевых действий, прошли кучу экзаменов. Что касается курсантов, то мы будем работать по двум категориям. Первая – те, кто приняли решение выбрать военную службу, заключить контракт с минобороны. Вторая – ребята, которые заканчивают школу и должны обладать хотя бы первичными навыками военной подготовки.

Юрий Трутнев посмотрел как проходя занятия по тактической медицине. Курсантов учат оказывать первую помощь в экстренных ситуациях, рассказывают, что делать на месте происшествия с пострадавшими, обучают правилам личной безопасности.

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