Лучших артистов края наградили в Хабаровске Фото: минкультуры Хабаровского края

Торжественное награждение лучших юных артистов состоялось в краевой филармонии в Хабаровске. Победители Губернаторского конкурса детско-юношеского художественного творчества показали гала-концерт для собравшихся гостей.

Среди участников были танцевальные, эстрадные и цирковые коллективы, театральные студии, фольклорные и народные ансамбли, хоры. Больше всего наград получили юные таланты из Амурского района. Образцовый ансамбль классического танца «Золушка» стал лучшим в хореографии. Коллектив Детской музыкальной школы победил по направлению вокала. Награду за лучшее инструментальное исполнение получил Образцовый оркестр русских народных инструментов Детской музыкальной школы.

- Мы создаем все необходимые условия для раскрытия юных талантов. В этом году по нацпроекту «Культура» в детских школах искусств Бикинского, Ванинского, Вяземского и Николаевского районов поступят музыкальные инструменты и учебная литература на 16 миллионов рублей. Будут отремонтированы четыре учреждения в Верхнебуреинской, Солнечном, Ульчском и Хабаровском районах на 77 миллионов рублей из федерального бюджета, - рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Напомним, премия губернатора присуждается творческим коллективам за активность в творческих конкурсах и фестивалях, участие в концертах.

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