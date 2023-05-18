Максимальный класс пожарной опасности установлен в Хабаровском крае Фото: Иван Макеев

Из-за потепления и отсутствия дождей в Амурском районе объявлен максимальный - пятый класс пожарной опасности. Специалисты оценивают риск возникновения природных пожаров как чрезвычайно высокий. Немногим лучше ситуация в Ванинском районе, где объявлен четвертый класс пожарной опасности. Специалисты постоянно мониторят обстановку и готовы к чрезвычайным ситуациям.

Сейчас в лесах Хабаровского края введен режим ЧС. Поэтому посещение их запрещено. Кроме того, в регионе действует особый противопожарный режим. Он устанавливает запреты на разведение костров по всей территории края и использование открытого огня.

- В южных районах уже стоит начать покос травы. Владельцам частных домов нужно иметь на территории запас воды, песка и других средств для первичного тушения пожара, - рекомендуют жителям сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В ведомстве напомнили, что чаще причиной лесных пожаров становятся действия людей. Поэтому важно соблюдать правила, а жителям частных домов - держать в порядке придомовые территории.

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