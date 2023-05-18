Подрядчика оштрафовали на 132 миллиона рублей за срыв сроков строительства детского сада в Комсомольске-на-Амуре

В конце 21-го было обнаружено, что в технической документации не учтены некоторые работы Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае ООО «Стройиндустрия» получило многомиллионный штраф за срыв сроков строительства детского сада. Подрядчик остановил возведение объекта за год до обозначенной даты сдачи. Причина - требование увеличить цену контракта.

«Стройиндустрия» занималась строительством детского сада в микрорайоне №3 второго Привокзального района Комсомольска. Подрядчик должен был исполнить контракт до 10 ноября 2022 года. По данным проверки, в конце 21-го было обнаружено, что в технической документации не учтены некоторые работы. Из-за этого увеличилась смета.

В ноябре 2021 года строительство было приостановлено до изменения и утверждения проектно-сметной документации. В феврале 22-го после проверки достоверности обновленной сметы подрядчику было выдано положительное заключение повторной госэкспертизы. В апреле «Стройиндустрия» запросила подписать дополнительное соглашение об увеличении цены контракта не более чем на 30 процентов.

В этом подрядчику было отказано. Тогда «Стройиндустрия» 13 января 2023 года в одностороннем порядке отказалась исполнять контракт. Все это время стройка детского сада была заморожена. Остаток не исполненных подрядчиком обязательств составляет свыше 265 миллионов рублей.

- По постановлению прокурора города подрядчик привлечен к административной ответственности по статье «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ» в виде штрафа в размере 132 миллионов рублей, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе прокуратуры края.

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