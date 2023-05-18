Голосование за кандидата на пост мэра Хабаровска от «Единой России» начнется 22 мая

Восемь кандидатов примут участие в праймериз «Единой России» в Хабаровске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В праймериз «Единой России» в этом году будут участвовать восемь представителей партии: Рамиз Гогуев, Александр Копылов, Сергей Тижин, Михаил Панков, Денис Титяев, Олег Полиенко, Сергей Кравчук и Павел Худяков. Победитель голосования станет кандидатом на пост мэра Хабаровска.
- С 22 мая стартует электронное голосование. Оно продлится до 28 мая. Предпочтение можно отдать одному или нескольким кандидатам. Голосование пройдет на сайте pg.er.ru с верификацией через «Госуслуги», - рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия».
У хабаровчан есть возможность ознакомиться с программами кандидатов до начала голосования. Карточки участников доступны по ссылке. Имя победителя праймериз станет известно 30 мая.
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