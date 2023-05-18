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НовостиОбщество18 мая 2023 3:01

Голосование за кандидата на пост мэра Хабаровска от «Единой России» начнется 22 мая

В этом году в праймериз будут участвовать восемь представителей партии
Александра ЯВИЩЕНКО
Восемь кандидатов примут участие в праймериз «Единой России» в Хабаровске

Восемь кандидатов примут участие в праймериз «Единой России» в Хабаровске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В праймериз «Единой России» в этом году будут участвовать восемь представителей партии: Рамиз Гогуев, Александр Копылов, Сергей Тижин, Михаил Панков, Денис Титяев, Олег Полиенко, Сергей Кравчук и Павел Худяков. Победитель голосования станет кандидатом на пост мэра Хабаровска.

- С 22 мая стартует электронное голосование. Оно продлится до 28 мая. Предпочтение можно отдать одному или нескольким кандидатам. Голосование пройдет на сайте pg.er.ru с верификацией через «Госуслуги», - рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия».

У хабаровчан есть возможность ознакомиться с программами кандидатов до начала голосования. Карточки участников доступны по ссылке. Имя победителя праймериз станет известно 30 мая.

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