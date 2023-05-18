Трагедия вместо комедии: хабаровчанка купила билеты на стендап и обратилась в полицию

Фейковые билеты на концерты продают в Хабаровске Фото: Аца КОШТЭ

29-летняя хабаровчанка получила сообщение от подруги с предложением сходить на стендап-концерт. В нем была прикреплена ссылка для покупки билетов. Женщина перешла на сайт, где на афише увидела рекламу мероприятия. Оно должно было пройти в одном из баров города на Краснореченской.

Для покупки билетов нужно было заполнить форму, указав личную информацию и данные банковской карты. Хабаровчанка заполнила все поля, но сервис выдал ошибку. Она еще раз отправила данные, после чего получила сообщение о списании 6,3 тысячи рублей. После этого женщина попыталась найти информацию о предстоящем стендапе, но оказалось, что концерта не будет, а бара по указанному адресу не существует. Тогда она обратилась в полицию.

- По факту кражи заведено уголовное дело. Наказание предусматривает до шести лет лишения свободы, - рассказал «КП» - Хабаровск» Артем Поляков, врио начальника полиции УМВД России по Хабаровску.

В полиции отметили, что это не первый подобный случай обмана. Были и похожие ситуации, только на сайтах знакомств. Хабаровчане получали от собеседников предложения о походе в театр, переходили по ссылкам и оплачивали билеты на несуществующие мероприятия.

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