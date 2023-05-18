Приедут даже знаменитости: Хабаровск проведет Открытый Кубок по панна-футболу

Впервые Открытый Кубок России по панна-футболу пройдет в Хабаровске Фото: Академия «Искра»

Уникальное для Хабаровска событие - Открытый Кубок России по панна-футболу ISKRA PANNA CUP - состоится 28 мая на стадионе академии «Искра». Гостями соревнований станут известные футболисты, легенды московского «Спартака» Дмитрий Аленичев, Егор Титов и Андрей Тихонов.

В турнире примут участие несколько сотен спортсменов - чемпионов панна со всей России. Приедут даже звезды уличного футбола: Иван Сапрыкин (Bizex), Виктор Тарасенко (Solarjoy) и Денис Попков (Papen). Попробовать свои силы и побороться за главный приз в 400 тысяч рублей смогут все желающие. Подать заявку можно до 23 мая на сайте iskrafootball.ru.

Соревнования начнутся в 10:00. Для зрителей турнира подготовили насыщенную программу с конкурсами и викторинами, открытыми тренировками со звездными футболистами, афтограф-сессией. Апофеозом станет концерт группы The Hatters.

Отметим, панна - относительно новый вид уличного футбола, где спортсмены проводят короткие матчи один на один, а полем для игры служит огражденная арена.

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