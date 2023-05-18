Две недели нет вестей: в Хабаровске ищут без вести пропавшего мужчину

Две недели нет вестей: в Хабаровске ищут без вести пропавшего мужчин Фото: ДПСО "Лига Спас"

ДПСО «Лига Спас» начала информационный поиск пропавшего без вести мужчины. Как выяснилось, хабаровчанин пропал еще в начале месяца, 4 числа. Последний раз его видели в районе улицы Индустриальной.

Пропавшему Вячеславу Терентьевичу Кроту 69 лет. На вид мужчина худощавого телосложения. Высокий, рост его около 180 сантиметров, глаза серо-голубые, а волосы седые с залысинами.

В день исчезновения Вячеслав Крот был одет в клетчатую рубашку с синими джинсами, ветровку стального цвета и кожаную кепку. На ногах были серо-голубые кроссовки.

Пропавший без вести мужчина может находиться в любом районе города. Поисковый отряд «Лига Спас» просит жителей Хабаровска, имеющих хоть какую-нибудь информацию о местонахождении Вячеслава Крота, сообщить по телефону 8 914 167-37-77. Поиски продолжаются.

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