Багаж со «смертью»: пассажира с двумя чемоданами наркотиков сняли с поезда «Москва - Владивосток»

25 килограммов наркотиков нашли у пассажира поезда из Комсомольска-на-Амуре Фото: УТ МВД России по ДФО

Транспортная полиция Хабаровска задержала 42-летнего пассажира поезда «Москва - Владивосток», который перевозил наркотики в багаже. Житель Комсомольска вез два чемодана, под завязку набитых запрещенными веществами.

- В клади было найдено 26 пакетов с синтетическими наркотиками. Их общий вес составил больше 25 килограммов, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Полицейские установили, что мужчина и его 41-летняя сестра работали курьерами в одном из интернет-магазинов, в котором продавали запрещенку. Он перевозил партии наркотиков, а женщина вела переписку от имени брата с оператором магазина.

Родственники совершали закупки в Московской области. Они забирали товар из тайников, а потом перевозили его на поезде на Дальний Восток. Пакеты с веществами они раскладывали на территории Амурской области и Хабаровского края, а после сообщали места закладок оператору магазина.

На подозреваемых завели уголовное дело по двум статьям: «Подготовка и покушение на преступление» и «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков». Пока ведется расследование, мужчина будет находиться в СИЗО. С его сестры взяли подписку о невыезде.

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