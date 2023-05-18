Сухие супы для мобилизованных готовят активисты из ЕАО Фото: ЛДПР

Волонтеры из Еврейской автономной области готовят сухие супы для солдат, находящихся на спецоперации. Они даже создали группу «Сухие борщи для СВОих ЕАО». Организатором проекта стала активистка Светлана Михайлова.

- Я случайно познакомилась с волонтерами из Амурской области. Они сухие борщи готовят уже профессионально. Спросила у них рецепт приготовления. После осталось только освоить технологию и объединить волонтеров в ЕАО. Мое предложение поддержали неравнодушные жители нашей области, - рассказала Светлана Михайлова.

Сейчас над приготовлением домашних борщей трудится 71 человек, в том числе и мужчины. У каждого своя задача: кто-то овощи варит, кто-то сухарики сушит, а кто-то помогает материально. Объемы партий только растут. Так, Владислав Парыгин недавно насушил два мешка сухариков - приходил с учебы и начинал готовить.

Один десяток борщей уже отправился в зону СВО. Солдаты говорят, что они не только вкусные, но и удобные и быстрые в приготовлении.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.