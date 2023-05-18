Сухие супы для мобилизованных готовят активисты из ЕАО Фото: ЛДПР
Волонтеры из Еврейской автономной области готовят сухие супы для солдат, находящихся на спецоперации. Они даже создали группу «Сухие борщи для СВОих ЕАО». Организатором проекта стала активистка Светлана Михайлова.
- Я случайно познакомилась с волонтерами из Амурской области. Они сухие борщи готовят уже профессионально. Спросила у них рецепт приготовления. После осталось только освоить технологию и объединить волонтеров в ЕАО. Мое предложение поддержали неравнодушные жители нашей области, - рассказала Светлана Михайлова.
Сейчас над приготовлением домашних борщей трудится 71 человек, в том числе и мужчины. У каждого своя задача: кто-то овощи варит, кто-то сухарики сушит, а кто-то помогает материально. Объемы партий только растут. Так, Владислав Парыгин недавно насушил два мешка сухариков - приходил с учебы и начинал готовить.
Один десяток борщей уже отправился в зону СВО. Солдаты говорят, что они не только вкусные, но и удобные и быстрые в приготовлении.
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