В Хабаровском крае завершены поиски 12-летней девочки из Эльбана

Родители девочки сразу обратились с заявлением о пропаже дочери. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Эльбане поисковики и правоохранительные органы завершили масштабные поиски 12-летней школьницы. Напомним, что девочка исчезла 17 мая и до сих пор не возвращалась домой. Школьницу нашли.

Родители девочки сразу обратились с заявлением о пропаже дочери. Они дали приметы школьницы и рассказали, что она была одета в голубую рубашку и черное трико. Информация о девочке моментально разлетелась по соцсетям.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас» сообщил, что школьницу нашли живой и здоровой. Где девочка провела всю ночь - неизвестно, это будут выяснять правоохранительные органы. Поисковики благодарят всех за помощь.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.