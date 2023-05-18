Браконьерские рыбацкие сети защитят бойцов в зоне СВО

Кирилл Цмакалов в теруправлении Росимущества. Фото: предоставлено КП

Впервые в России внедрена система передачи конфискованного имущества для нужд участников специальной военной операции, а также семей погибших солдат, офицеров и добровольцев. Пионером благого гуманитарного дела стал Хабаровский край. Скоординировал распорядителей конфиската - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и военных - Кирилл Цмакалов, председатель комитета Законодательной думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию.

- СВО меняет ландшафт нашей жизни, и мы все, как настоящие государственники, должны принимать оперативные решения на пользу нашего общего дела - победы над врагом, - считает депутат Кирилл Цмакалов.

На встрече с военными в территориальном управлении Росимущества по Хабаровскому краю и ЕАО, организованной парламентарием, сразу были отточены нюансы взаимодействия.

Сейчас по закону то, что конфисковано в ходе рейдов силовиков, а также является вещественными доказательствами по уголовным делам или бесхозными товарами, передается на ответственное хранение Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Ведомство обязано все реализовать на электронных аукционах и доходы обратить в пользу госбюджета. Но зачастую такие товарные позиции приходится попросту уничтожать, так как на них не находятся покупатели. Например, рыбацкие сети, которые тоннами изымают у браконьеров на Амуре, до сжигания надо еще и хранить за счет государственной казны. Это нелогично и неоправданно. Сети нужно передавать военным.

Кирилл Цмакалов, депутат Законодательной думы:

- После вплетения в сети маскировочных лент браконьерское имущество послужит Родине. Сети для ребят на боевой позиции важны так же, как бронежилеты и каски. Они применяются для маскировки бойцов, вооружения, военной техники и инженерных сооружений на фоне местности и растительного покрова от разведки противника. Такая сеть может в прямом смысле спасти жизнь, спрятать и укрыть от врага бойца, чтобы он вернулся домой живым.

Любовь Пестова, руководитель территориального управления Росимущества по Хабаровскому краю и ЕАО:

- По 180 постановлению Правительства РФ такое имущество подлежит уничтожению. Но мы готовы вместе с коллегами пересмотреть существующий порядок и уже на этой неделе передать сети напрямую военным Министерства обороны.

Сергей Норец, начальник отдела реализации территориального управления Росимущества по Хабаровскому краю и ЕАО:

- У нас на торгах были деревянные чурки, их не купили и после аукционного снижения цены. Такой товар тоже подлежит уничтожению. А ведь чурки могут стать дровами для отопления домов. Их надо отдавать семьям погибших участников СВО.

Руководители теруправления обратились к Кириллу Цмакалову с предложением разработать поправки в действующее законодательство, чтобы конфискованную и изъятую древесину напрямую передавать в муниципалитеты для обеспечения дровами семей погибших участников СВО. Депутат взял этот вопрос под личный контроль.

На знаковой встрече также принято решение о том, что военным в зоне спецоперации будет адресовано и другое необходимое армии имущество - конфискованные автомобили, подшипники и даже арестованные китайские лодки, сделанные из металла, востребованного на фронте. Джонки в период путины на Амуре изымаются пограничниками, но покупателей на них нет, так как такие лодки нельзя поставить на учет.

В территориальном управлении Росимущества по Хабаровскому краю и ЕАО уверены, что подобный опыт Хабаровского края будет растиражирован во всех российских регионах.

Социальные сети Кирилла Цмакалова

Телеграм

ВКонтакте