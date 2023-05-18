Комфортную среду создадут в четырех населенных пунктах Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Озвучены итоги конкурса проектов по созданию комфортной городской среды. От Хабаровского края на него поступило семь заявок, четыре из которых одержали победу. Преображение ждет Чегдомын, Тополево, Заветы Ильича и Николаевск-на-Амуре.

Так, в селе Тополево отремонтируют площадь за 50 миллионов рублей, в Чегдомыне появится сквер «Молодежный» за 150 миллионов рублей, такую же сумму получит Николаевск на реконструкцию набережной, а в поселке Заветы Ильича за 100 миллионов рублей создадут «Матросский парк».

- Темпы и объемы благоустройства общественных мест отдыха постоянно растут. Сегодня это не просто отдельный конкурс, а огромная возможность для жителей воплотить свои самые смелые и амбициозные идеи по благоустройству своих сел и городов, направленные на улучшение условий жизни и отдыха людей. Знаковым событием стало то, что для субъектов ДФО организуется отдельный конкурс с увеличенной суммой грантов, - рассказали в минЖКХ края.

В министерстве также отметили, что жители ответственно подошли к работе. Они постарались максимально отразить в проекте особенности культурного и природного наследия территорий, а также самобытность и уникальность мест. Организаторы также похвалили детальный подход к их созданию.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.