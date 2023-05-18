«Ночь музеев» пройдет в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители и гости Хабаровска смогут посетить мероприятия «Ночи музеев-2023». Первым свои двери откроет Музей истории города Хабаровска 19 мая в 18:30. Жители смогут посетить монетный аттракцион, отправиться в путешествие по истории советской моды 70-80-х годов и собрать военное оружие.

- 20 мая в 18:00 хабаровчан приглашают посетить ночь в Дальневосточном художественном музее. В программе: мастер-классы по миниатюрной росписи морской раковины, по чеканке «Рафаэлевские мотивы», - рассказали в администрации Хабаровска.

В этот же день в 21:00 начнется программа в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова. На улице сотрудники организуют исторический квест «Два петербуржца на Амуре», а также различные мастер-классы.

Подробная программа доступна по ссылке. Купить билет можно и по «Пушкинской карте».

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